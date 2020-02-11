Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor... Kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Lucescu ile Siyah-Beyazlı kulübün transfer politikası değişecek. Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde Ukrayna kulübüne Brezilya'dan oyuncu bulan ve bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satılmasını sağlayan Lucescu bu uygulamayı Beşiktaş'ta da yapacak.

ÖNCE SCOUT EKİBİNİ KURACAK

Shakhtar'a Fred, A.Teixeira, Fernandinho, Willian ve D.Costa gibi yıldızları kazandıran Lucescu aynı sistemi Beşiktaş'ta da uygulayacak. Burada önce scout ekibini kuracak olan Lucescu kolları sıvayacak.

MADDİ AÇIDAN NEFES ALACAKLAR

Beşiktaş Lucescu ile Brezilya pazarına açıldıktan sonra tespit edilen oyuncular önce Beşiktaş'ta oynayacak ardından astronomik rakama satılacak. Böylece kulüp maddi açıdan nefes alacak.

YÖNETİM ONDAN ÇOK UMUTLU

Beşiktaş Yönetimi'nin Lucescu'dan çok büyük beklenti içinde olduğu öğrenildi. Rumen hoca genç yıldızları keşfederek Beşiktaş'a sunacak.

İŞTE PARLATTIĞI YILDIZLAR

Kaynak: Takvim