Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6. hazırlık maçında bugün İtalya Serie A ekibi Brescia ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Bir çok sakat oyuncunun forma giyemeyeceği maçta Abdullah Avcı'nın daha çok genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık maçını da kaybeden Beşiktaş bu maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Beşiktaş - Brescia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 18:00'de başlayacak mücadele SMART SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş'ta sakat çok!

Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Gary Medel sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Avusturya kadrusu...

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir