Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki üçüncü maçında Braga ile karşılaşacak. Misli.com’dan yapacağınız canlı bahis seçenekleriyle temsilcimizin mücadelesinin heyecanına ortak olabileceksiniz.

Grupta henüz puanı bulunmayan Beşiktaş bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor. Ankaragücü mücadelesini tamamlayamayan kaptan Burak Yılmaz, Braga ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Burak Yılmaz’a ek olarak Dorukhan, Douglas, Ruiz, Diaby, N’Koudou’nun da sakatlığı bulunuyor. Gökhan Gönül’ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Beşiktaş’a oturtmak istediği yeni oyun anlayışı sakatlıklar yüzünden geciken teknik direktör Abdullah Avcı da bu durumdan dert yandı. Tecrübeli hoca kısıtlı kadrosu ile gruptaki şansını devam ettirme niyetinde.

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3 puanla başlayan Braga, son maçta Slovan Bratislava karşısında da çok önemli bir avantaj yakalamak üzereyken son dakikalarda kendi kalelerine attıkları golle 2-2 biten maçta rakibe 1 puanı hediye etiler. Raul Silva, Tormena, Tiago Sa ve Wallace sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

- Evinde Portekiz takımlarıyla 6 kere karşılaşan Beşiktaş bu maçların hiçbirinde galip gelemedi.

- Bu sezon şu ana kadar 10 resmi maça çıkan Beşiktaş bu karşılaşmaların 2 tanesinde galip gelebildi.

- Braga’nın bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında çıktığı 13 maçın 10’unun ilk yarısında gol oldu.

- Braga bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı elemeler dahil 6 maçın tümünde gol buldu.

KİM NE OYNUYOR?

Temsilcimiz Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde çıkacağı kritik mücadeleye Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle bahis yapabileceksiniz. Misli.com üyelerinin ağırlıklı olarak Braga’dan yana tercihte bulunduğu görülüyor. Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %36’sı Portekiz ekibinin kazanacağını düşünürken %18’lik kesim de Braga’nın evine puanla döneceği görüşünde.

ERTAN SÜZGÜN’ÜN TERCİHİ NE?

Beşiktaş, eksik de olsa oynadığı futbolla güven vermese de başkanlık seçimi camiaya ve tribünlere yeni bir hava getirebilir. Temsilcimiz taraftar desteğiyle skor üretecektir. Braga’da da hızlı ve teknik kapasitesi yüksek önemli silahlar var. İki takımdan da gol bekliyorum.