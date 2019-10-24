Beşiktaş - Braga maçı canlı izle (BJK Braga canlı yayın)

Süper Lig ve Avrupa’da alınan başarısız sonuçların yanı sıra bir de yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇINDA MÜTHİŞ ORANLAR! SAKIN KAÇIRMA

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda geride kalan 2 maçta önce Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2, sonra da Premier Lig temsilcisi Wolverhampton’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası’nda siftah yapmak istiyor. Grupta puanı olmayan ve son sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak istiyor. Slovan Bratislava ve Braga’nın 4, Wolverhampton’ın ise 3 puanı bulunan grupta, Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmenin peşinde.

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Mücadele başladı

Beşiktaş hızlı başladı, direğe takıldı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ancak Tyler Boyd'un zekice vuruşu direkten geri döndü. Sol kanattan yapılan ortada kafa vuruşu yapmak isteyen Güven Yalçın savunmaya takıldı. Ceza sahası içerisinde boşta kalan top bir anda Boyd'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun üstten aşırtma vuruşu direkten döndü.

Beşiktaş mücadeleye hızlı başladı ve atakları ile Braga savunmasını bir hayli zorladı. Karşılaşmanın 9. dakikasında yine tehlikeli bir atak geliştirmeyi başardı Siyah Beyazlılar. 3 dakika önce Boyd ile topu direkten dönen Beşiktaş, bu defa Rebocho ile gole çok yaklaştı. Son anda savunma araya girdi.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı 19. dakikada Braga takımından Sequeira'ya çıktı.

Mücadelenin 22. dakikasında Braga tehlikeli geldi. Esgaio ters kanattaki Ricardo Horta'ya güzel bir pas gönderdi. Topla buluşan Horta sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Paulinho kaleye yakın mesafeden dönerek şutunu attı fakat top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Beşiktaş rakip kaleciyi geçemedi. Elneny'nin harika pasında hareketlenen Rebocho topu düzeltip sağ ayağıyla ortaladı. Savunmanın ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleye yönelirken kaleci Matheus topu çelmeyi başardı.

Mücadelenin 30. dakikasında bir sarı kart da temsilcimiz Beşiktaş'tan Enzo Roco gördü.

Oğuzhan'ın büyük hatası golü getirdi

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un pas hatası sonrası Braga'da Horta golü atan isim oldu ve Portekiz temsilcisi 1-0 öne geçti. Beşiktaş orta sahasında gelen top kaybı sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Galeno karşı karşıya kaldı ve şutu attı. Kaleci Karius ilk pozisyonda başarılı olsa da seken topu önünde bulan Ricardo Horta boş kaleye vuruşunu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada dakikalar 40'ı gösterdiğinde sol tarafta topla buluşan Ricardo Horta hızla rakip ceza sahasına girdi fakat uzak köşeye yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı gitti.

44. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic harika bir vuruş yapmayı başardı ancak kalecinin uzanamayacağı noktaya giden top direğe çarpıp dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi ve temsilcimiz Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık mağlubiyetle gitti.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven Yalçın

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno

Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Portekiz’in Braga takımını konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya Süper Lig’deki MKE Ankaragücü maçına göre 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti. MKE Ankaragücü maçında ilk 11’de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı. Avcı, son lig maçında ilk 11’de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens’i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş’ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11’de şans buldu.

Saha içinde de değişiklik yaşandı

Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı. MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas’ın yokluğunda sağ bekte görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida’nın yanında Enzo Roco oynadı. Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.

Oğuzhan Özyakup sahada

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle MKE Ankaragücü maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, hafta içindeki antrenmanlarda çalışarak hazır hale geldi.

Roco ilk kez

Beşiktaş’ın Şilili savunma oyuncusu Roco, bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 4 resmi maçta kadroda yer alamayan Roco, diğer 6 karşılaşmada ise yedek olmasına rağmen süre alamamıştı.

Boyd 3 maç sonra ilk 11’de

Siyah-beyazlı takımın ABD’li oyuncusu Boyd ise 3 maç sonra ilk 11’de şans yakaladı.

Süper Lig’de Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Boyd, UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton karşılaşmasının yanı sıra ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde yedek soyundu.

Başkan Çebi yönetiminde ilk maç

Beşiktaş, hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde ilk maçına çıktı. Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla tribünde yer aldı.

Yedek kulübesinde genç oyuncular

Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle genç oyuncular da kadroda kendisine yer bulabildi. Beşiktaş’ta 2001 doğumlu Erdoğan Kaya’nın yanı sıra 2000 doğumlu Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin de yedek soyundu. Braga karşısında ayrıca Utku Yuvakuran ve Umut Nayir de yedekler arasında yer aldı.

Tribünler dolmadı

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş’ın Braga ile oynadığı karşılaşmada tribünler dolmadı. Vodafone Park’ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.