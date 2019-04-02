Beşiktaş borçsuzluk kağıdını gönderemedi

Beşiktaş yönetimi, dün UEFA lisansı için Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını da tamamlayamadı.

02 Nisan 2019, Salı 06:28
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Beşiktaş borçsuzluk kağıdını gönderemedi

Yaşanan mali sorunlar nedeniyle uzun süredir teknik heyet ve futbolculara maaş ödemesi yapamayan Beşiktaş yönetimi, dün UEFA lisansı için Futbol Federasyonu'na teslim etmesi gereken borçsuzluk kağıtlarını da tamamlayamadı. Başta başktan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, takıma para ödeyebilmek için şahsi kefaletle bankalara kredi başvurusunda bulundu. Ancak istediği sonuca ulaşamayan siyah beyazlı yönetimin kaynak arayışında farklı alternatiflere yöneldiği ve bu hafta içinde takıma ödeme yaparak sorunu çözüme kavuşturacağı öğrenildi.

(Sabah)

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