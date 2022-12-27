Beşiktaş bombayı patlattı! Yıldız futbolcuyu getiriyor

Süper Lig tarihine iz bırakan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan deneyimli futbolcu , gösterdiği performansla akıllara kazındı. Yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...









Beşiktaş 'ta son oynanan Gaziantep FK maçında N'Koudou'nun yapmış olduğu hareket bardağı taşıran son damla oldu. Siyah-Beyazlılar'da Şenol güneş Kamerunlu futbolcunun üzerini çizerken yerine yıldız futbolcunun transferini istedi.

N'KOUDOU'YA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş’ta Kevin N'Koudou’nun Gaziantep FK deplasmanında Stelios Kitsiou’ya attığı kafanın yankıları devam ediyor. Kamerunlu futbolcu müsabakanın 24. dakikasındaki kural dışı davranışına ve VAR uyarısına rağmen hakem Atilla Karaoğlan’dan sadece sarı kart görse de yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşlarının da büyük tepkisini topladı.

TAKIM ARKADAŞLARI DA ELEŞTİRDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ikinci devre kırmızı kart görmemesi için devre arası oyundan aldığı N'Koudou’ya sorumsuz davranışı nedeniyle tepki gösterdiği aktarıldı. Takımdaki bazı tecrübeli oyuncuların da Kamerunlu yıldıza eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.

İSTEYEN VARSA GÖNDERİLECEK

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou’yu ara transferde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı belirlendi. Buna göre talibinin çıkması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

TARAFTARLA ARASI AÇILDI

Yıldız futbolcu Nwakaeme'nin Trabzonspor 'la sözleşmesi bittikten sonra görüşmeler devam etti. Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu. Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.

ARABİSTAN'A GİTTİ

Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve yeni takım arayışlarına başladı. Bu sırada Süper Lig'den birçok talibi çıkan Nwakaeme, daha fazla maaş kazanabileceği Arap yarımadasına transfer olmayı tercih etti.

ISMAEL'DEN VETO YEMİŞTİ

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyarak Bordo-Mavililer’in elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor. Sezon bitiminde Trabzonspor’un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 33 yaşındaki Nijeryalı, Kara Kartal’la transfer görüşmesi yapmıştı. Ancak Valerien Ismael’den veto yiyen tecrübeli futbolcu, son güne kadar haber beklediği Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alınca Arabistan kulübü Al-Fayha’nın yolunu tutmuştu.





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1.5 MİLYON EURO'YA İNMİŞTİ

Beşiktaş’la ilk yapılan temasta 2.2 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat talep eden, finalde 1.5 milyon Euro ve 1 artı bir yıllık sözleşmeyi de kabul etmesine rağmen geri çevrilen Nwakaeme’ye aynı teklifin sunulması bekleniyor. Al-Fayha formasıyla 8 maçta 3 gol ve1 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme’nin piyasa değeri 5 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

SÜPER LİG DEVİ BOMBAYI PATLATIYOR

Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı. Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.





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2 YILLIK SÖZLEŞME

Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için tecrübeli kanat oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yine haberde yer alan bilgiye göre; 33 yaşındaki oyuncuya 2024 yılına kadar sözleşme önerildiği belirtildi.

Trabzonspor'la yeni sözleşmede anlaşamayan Nwakaeme, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Al-Fayha'ya transfer olmuştu. Kanat oyuncusu Süper Lig kariyerinde çıktığı 120 maçta, 41 gol ve 36 asistlik katkı sağladı. Kariyerini Suudi Arabistan Ligi'nin Al-Fayha takımında sürdüren Nijeryalı oyuncu, bu sezon 6 maça çıktı ve 3 gol katkısı verdi.







