Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, mayıstaki seçim sonrası bombaları bir bir patlatacak. Öncelikle teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldıracak olan Orman, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Bu bağlamda Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile temasları sıklaştıran Siyah-Beyazlılar, Alman ekibinde son dönemde forma şansı bulamayan milli stoper Ömer Toprak’ın da durumunu sordu. Lucien Favre ile yıldızı barışmayan ve bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Ömer’i elden çıkarmak isteyen Dortmund’un teklife sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlıarl’ın 28 yaşındaki stoperin menajeriyle de bir araya geldiği aktarıldı. (Güneş)