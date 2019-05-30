Beşiktaş bombayı patlatıyor! 3 Türk futbolcu birden...

Tecrübeli teknik adamın ekibinde daha önce Beşiktaş forması giymiş isimlerin de olacağı öğrenildi. Teknik analize oldukça önem veren Avcı'nın bu departmanını güçlü tutacağı, genç oyuncular için ise bir destek birimi kuracağı gelen haberler arasında.

Altyapıya daha fazla önem vermek isteyen Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı'dan da bu yönde talepte bulunduğu belirtilirken transferde de yerli oyunculara yönelinmesi hedefleniyor.

Avcı'nın imzasının ardından başlayacak transfer harekatında siyah beyazlı ekibin altyapısından yetişen ve Leipzig ile yollarını ayıran Atınç Nukan ile temas halinde olduğu öğrenilidi.

Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren ve pazartesi günü Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a gelen kaleci Ertaç Özbir transferi ise imzaya kaldı.

Beşiktaş'ın radarındaki bir diğer isim de Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı. 1995 doğumlu oyuncu geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig’de 32 maçta görev alırken 6 gol 3 asist'lik performans sergiledi. (Bein Sports)