Beşiktaş bir yükseliyor, bir düşüyor

Maç öncesi ve maç başladığında tribünlerde yaşanan coşku, hırs ve istek, Karius'un yediği hatalı frikik golüyle bir anda tersine dönmeye başladı. Siyah beyazlı taraftarlar bu golden sonra maçtan kopmalar yaşayarak, ilk altı haftada olduğu gibi protestolarla ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet eden tezahüratlarla stattan ayrıldı.

TARAFTAR; AVCI'YA VE TAKIMA GÜVENMİYOR

Demir Grup Sivasspor maçında 'taraftar-Avcı-takım' üçgeninde yaşanan bu gelgitler aslında Beşiktaş'ın bu sezon ortaya koyduğu performansın da bir yansıması gibiydi.

İlk altı haftada kulüp tarihinin en kötü başlangıcını yaparak sadece 5 puan toplayan teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, sonraki 8 maçlık periyotta 7 galibiyet 1 beraberlikle sondan 3'üncülükten lig 2'nciliğine kadar yükselmişti. O dönem takıma ve teknik patron Abdullah Avcı'ya güveni artan taraftarlar, Avcı'yı tribünlere dahi çağırmış ve ilk kez lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Siyah beyazlılarda bu ortam çok uzun sürmezken, iç sahada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve peşinden deplasmanda alınan Fenerbahçe mağlubiyetleri taraftarların güvenini yeniden azaltmaya başlamıştı bile.

TRANSFER DE YAPILMAYINCA İPLER KOPTU

Devre arasında transfer bekleyen taraftarlara, TFF'nin açıkladığı limitler engel gösterilip yeni oyuncu alınmayınca, ligin ikinci yarısının Beşiktaş açısından pamuk ipliğine bağlı seyredeceği apaçık ortadaydı. Çünkü; sosyal medyayı çok etkin biçimde kullanan yöneticilerin de gördüğü gibi, taraftar, özellikle sosyal medya vasıtasıyla, limit aşımına ve ihtar cezasına razı olunarak mutlaka transfer yapılmasını istiyordu, ama bu transfer yapılmadı. Üstelik Avcı'nın transfer istemediği şeklinde haberler de sıkça çıkmıştı. Tüm bunların birleşmesi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mağlubiyeti işin tuzu biberi oldu. Ve sonuç olarak dün akşam, 'kazara yenilirsek 10 puan fark olur, lig biter' düşüncesiyle Sivasspor maçına gelen taraftarlar, Karius'un yediği golle beraber maç içinde ve sonunda hem futbolculara protestoda bulundu hem de Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

3 PERİYOTTA BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSI

Beşiktaş'ı bu sezon 3 periyot halinde değerlendirdiğimizde ya dipte ya da zirvede olduğunu görüyoruz.

İlk altı hafta 5 puanla düşme potasına giren siyah beyazlılar, sonraki 8 maçta 22 puan toplayıp zirveye çıktı ve 2'nciliğe yükseldi. 15'inci haftadan itibaren tekrar düşüşe geçen Beşiktaş, 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle bu kez 7'nciliğe gerilemiş durumda.

İşte Beşiktaş'ın 3 periyot halinde bu sezonki düşüş, yükseliş ve tekrar düşüş istatistikleri:

İlk 6 hafta: 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet. Toplanan puan: 5

7-14 haftaları arası: 7 galibiyet, 1 beraberlik. Toplanan puan: 22

14-18 haftaları arası: 1 galibiyet, 3 mağlubiyet. Toplanan puan; 3

SON 7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET VAR

7'nci ve 14'üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığ 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Son dakikada galip gelinen Kasımpaşa maçında sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah beyazlılar, devre arasına Gençlerbirliği galibiyetiyle girdi. İkinci devreye kupada 3-2'lik B.B. Erzurumspor mağlubiyetiyle başlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, ligde de çok kritik Sivasspor maçından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı bu periyotta bu sezon çok başarısız olduğu UEFA Avrupa Ligi'ne 4-0'lık Wolverhampton mağlubiyetiyle veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor'a da 2-0 yenildi.

Beşiktaş'ın son 7 maçtaki performans istatistiği de şu şekilde:

Süper Lig: 4 maç, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet

UEFA Avrupa Ligi: 1 maç, 1 mağlubiyet

Ziraat Türkiye Kupası: 2 maç, 2 mağlubiyet

ABDULLAH AVCI TÜM RESMİ MAÇLARDA EKSİDE

Beşiktaş'ın bu sezonki 3 periyoda yayılan düşüş, yükseliş ve yeniden düşüşünde en çok tartışılan ilk isim Abdullah Avcı.

Her ne kadar ligin ilk yarısını 30 puan ile geçen sezondan daha iyi bir performansla kapatsa da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu sezonki karnesi ekside görünüyor.

Beşiktaş ile Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 27 resmi maça çıkan Abdullah Avcı; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyetle taraftarların isyan etmesine sebep olan bir performans gösterdi. Beşiktaş bu 27 maçta 39 gol atmasına karşın kalesinde 45 gol görerek averajına da eksi yazdırdı.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile şu ana kadar çıktığı 27 maçın istatistiği de şöyle:

Süper Lig: 18 maç, 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet. Atılan gol 28, yenilen gol 24

UEFA Avrupa Ligi: 6 maç, 1 galibiyet, 5 mağlubiyet. Atılan gol 6, yenilen gol 15

Ziraat Türkiye Kupası: 3 maç 1 galibiyet 2 mağlubiyet. Atılan gol 5 Yenilen gol 5

Toplam : 27 maç, 11 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet.

Atılan toplam gol: 39

Yenilen toplam gol : 44

DHA