Beşiktaş beş futbolcuyla sözleşme imzaladı!

Beşiktaş , alt yapısından yetişen ve gelecek vaad eden beş futbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar’ın sözleşmesini uzatırken, Necati Bilgiç, Göktuğ Baytekin ve Serkan Emrecan Terzi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaşımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar’ın sözleşmelerini 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-25 sezonu sonuna kadar, Göktuğ Baytekin ile 2022-23 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Genç futbolcularımız için Vodafone Park’ta; Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile U-19 Akademi Takımımızın Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin katılımlarıyla imza töreni düzenlendi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim hayatlarını ihmal etmemelerini tavsiye ettiği genç sporcularımıza hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.







