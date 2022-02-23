Beşiktaş Batshuayi kararını verdi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mich Batshuayi hakkında kararını verdi. Belçikalı oyuncu sezon başında Chelsea'den kiralanmış ancak bir türlü istenilen performansı gösterememişti. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda Batshuayi'nin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
Beşiktaş 'ta kiralık olarak oynayan Belçikalı forvet, sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibi ise onu tekrar kiralamayıp satma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK
Yıldız forvet Batshuayi'nin Türkiye'de günleri sayılı. İtalyan basını, Belçikalı oyuncunun gözden düştüğünü yazdı. İngiliz basını da Chelsea'nin bu oyuncuyu sezon sonunda satma planı olduğunu, kiraya vermeyi düşünmediğini bildirdi.
Batshuayi'nin Chelsea'yle mukavelesi 2023'te bitecek. Ada temsilcisi, bir kez daha futbolcunun sözleşmesini uzatarak başka bir takıma kiralık vermeyi bu kez planlamıyor. Chelsea, 10 milyon euro civarında bir bonservisle onu elden çıkaracak. Maddi sıkıntıları bulunan Beşiktaş'ın ise bu parayı vermesi zor gözüküyor. (Akşam)