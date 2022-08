Beşiktaş Basketbol Takımı’na yeni gelir kaynağı!

Beşiktaş Kulübü basketbol takımı için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takım ismi, forma göğüs reklamı ve BJK Akatlar Spor Salonu’nun ismini kapsayan sponsorluk anlaşmasının tanıtım toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleşti.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iLab Kurucusu ve Yönetici Ortğı Mustafa Say, Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri ve basketbol takımı sporcuları Okben Ulubay, Yiğit Onan ile Muratcan Yıldızlı katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, sporun artık profesyonelleştiğini ifade ederek, “Ekonomik olarak rakamların büyüdüğü, markaların başarılı olmak için daha fazla harcama yaptığı bu süreçte gerek futbol , gerek basketbol ve gerek amatör şubelere sponsor desteğinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Basketbol takımımızın bu sene daha rahat bir sezon geçirip daha da başarılı olacağını düşünüyorum. Allah bereket versin, Allah size de daha çok versin. Siz de daha çok kazanın ki, seneye iki katını isteyelim. Yıl içinde de kapıyı çalarsak reddedilmeyeceğimizi de biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun diyorum. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç çocuklarımız vardı. Onlarla inanılmaz başarılı bir sezon geçirdik. Ahmet Kandemir hocamız da altyapıya çok önem veriyor. Geçen sene Bandırma’dan aldığımız genç oyunculardan Alperen çocuğumuz çok başarılı oldu ve NBA’de çok güzel temsil ediyor. Şehmus kardeşimiz de Beşiktaş formasıyla oynayarak kulübüne ekonomik katkı verdi. Şu anda da 14-16 yaş arasında Bandırma’dan gelen genç çocuklarımız, tesislerimizde kalıp sporlarını yapıyorlar. Her birinin birer Alperen, birer Şehmus olduğunu görmekten mutluyum” diye konuştu.