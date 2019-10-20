Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü'nden dün seçim programıyla ilgili olarak bilgilendirme mesajı yayınlandı. Bildiride, “Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, saat 10.30’da Akatlar Mahallesi Yıldırım Oğuz Göker Caddesi Gelincik Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılacaktır.

Program; Açılış, toplantı başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, başkan adaylarının programlarının takdimi, başkan ve yönetim kurulu seçimi, kapanış şeklinde olacak. Oy verme işlemi saat 10.30’da başlayacak, 17.00’de sona erecek.

14 bin 950 üye var

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi krem, Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti. Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ın yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 14 bin 950 üyeden 10 bininin oy kullanması bekleniyor.

Sadece Tekinoktay konuşacak

Beşiktaş’ta Fikret Orman yönetiminin aldığı karar sonrasında yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayları da çalışmalarını son saatlere kadar sürdürdü. Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, yaptıkları organizasyonlarla genel kurul üyelerine yönetim kurulu listelerinde yer alan isimleri tanıttı. İki aday, bugün yapılacak olan genel kurul öncesinde konuşma yapmama kararlarını tekrar etti. Bir diğer aday Hürser Tekinoktay ise oy verme işlemi öncesinde 20 dakikalık konuşma hakkını kullanacağını açıkladı.