Süper Lig’in 3. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ve kondisyon ağırlıklıydı. Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. 5’e 2 pas ve tam sahada taktik programın uygulandığı idmanın, yarım sahada çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

İdmanı, Başkan Fikret Orman da takip etti. Orman, antrenmana izlemeye gelen bir kişinin çocuğunu da bir süre sevdi.







