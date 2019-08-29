Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan takıma yakın takip

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürürken Başkan Fikret Orman da takımı yakından takip etti.

29 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan takıma yakın takip

Süper Lig’in 3. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ve kondisyon ağırlıklıydı. Kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. 5’e 2 pas ve tam sahada taktik programın uygulandığı idmanın, yarım sahada çift kale maç sonrası şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

İdmanı, Başkan Fikret Orman da takip etti. Orman, antrenmana izlemeye gelen bir kişinin çocuğunu da bir süre sevdi.



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