Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den yeni yıl mesajı

Yeni yıla girmeye hazırlanırken spor dünyasından mesajlar gelmeye devam ediyor. Beşiktaş da resmi sitesi üzerinden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajını paylaştı.

Çebi'nin mesajında, "120. yılımızı büyük başarılarla taçlandıracağız" ifadelerine yer verildi.

İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni yıl mesajı:

"Şahsım ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu adına, başta Camiamıza ve taraftarlarımıza olmak üzere; vatandaşlarımıza ve tüm dünyaya barış ve huzur dolu bir yıl diliyorum.

Cumhuriyetimizin 100., Kulübümüzün ise 120. yılı olan 2023’te; tüm spor dallarında, sporcularımızın ve tüm Türk sporcularının göğsümüzü kabartacak uluslararası başarılar kazanmasını yürekten diliyorum.

120. yılımızı büyük başarılarla taçlandıracağız.

Sevgi ve saygılarımla"