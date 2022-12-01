Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Şenol Güneş'le yeni bir sayfa açan Siyah-Beyazlılar aradan sonra ligde art arda galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Tüm planlar bu doğrultuda yapılırken Kara Kartal'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi de TRT Spor'a konuk oldu, merak edilenleri yanıtladı, gündem hakkında konuştu. İşte Başkan Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

'Kimse cesaret edemedi, Sergen Yalçın'ı ben getirdim'

"Bütün hocalara ve çalışan herkese desteğim. Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında, destek olmam gerekiyordu. Hiçbir hocayı ben göndermedim, hepsi kendi isteğiyle gitti. Kimse cesaret edemezken, Sergen Yalçın'ı ben getirdim. Hiç tereddüt etmeden."

'Ismael'e sabredilse daha iyi olabilirdi'

"Ismael'i takımın başına getirdiğim için pişman değilim. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik."

'Derbileri yabancı hakemler yönetebilir'

"Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum, bazı hakemlerin görevlerine son verildi. Bir karar alınmış, hayırlı uğurlu olsun dedik. Bir süre sonra aşırı bir baskı, bu hakemler görevlerine geri geldi. Genç hakemlerin önünü açın. Hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir."





'Yabancı sınırını kaldırırlarsa karşı çıkarım'

"Yabancı sınırı ile tavrım net. 9+2 yapalım dedik, kabul etmediler. Yabancı sınırı bize pahalıya patladı. Bundan sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarlarsa karşı çıkarım. Bu yapılan olay, Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra bunu çevirmeye çalışırlarsa ben karşı çıkarım. Hatta 6+5 yapsınlar artık. İroni yapmıyorum. Ben bir bedel ödedim. 1 olan bedeli 2 yaptılar"

'Ceyhun Kazancı başarılı'

"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna edip getiren adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Bunları hocasıyla tanışıp, başkanıyla görüşüp, bunları realize etmiştir. Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş de hallerinden memnunlar. İkisi de bana bağlı çalıştıklarını biliyorlar."

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'Şenol Güneş'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz'

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak benim için hedef, amaç. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum. Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var, 2'ye ikna edip, 1'e sınırlayabilirsek güzel olur."

"Süper Lig'de şampiyon oluruz"

"Süper Lig'de çok fazla fark yok. Antalyaspor maçını oynasaydık ve kazansaydık 25 puanda olacaktık. Daha dünyanın maçı var. Biz geriden gelip, şampiyon oluruz. Taraftarımız stadı doldursun. Son şampiyonlukta kimse inanmıyorken ben şampiyon olacağımızı söylüyordum. Yine söylüyorum."

'Talisca gelemez, Aboubakar dönemi kapandı'

"Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok. Aboubakar dönemini kapattık ve gitti. Onunla inanılmaz iyi bir kontrat yapmıştık. O dönemki hocamız, onun iyi niyetli olmadığını söylemişti. Sergen hocanın görüşü benden daha önce gelir. Benim duygularım, böyle bir şey olmadığını söylüyor."

'Batshuayi'nin şansı tuttu'

"Batshuayi'nin şansı Fenerbahçe 'de yaver gidiyor, keşke bizde de gitseydi. Bizde direkleri vurdu."

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