Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig'de şampiyon olan hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte zafer yaşayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a hem sezonu değerlendiriyor hem de siyah beyazlıların transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz.

İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"Kupaların hepsinde emeği geçen çok insan var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin çok emeği var. Şampiyon olacağınızdan %100 emin olamazsınız ama çok inançlıydım. Kadın takımımızın da bizi mutlu etmesinden dolayı çok sevinçliyim. Pandemiden dolayı çok sıkı bir maç trafiği vardı. Zor bir seneydi. Motivasyonu kaybettiğimiz maçlar oldu, zor anlar geçirdik, zaman zaman 'Acaba mı' diye insanın aklından geçiyor ama çok çabuk unutuyoruz onları."

Fatih Terim açıklaması

"Galatasaraylılar da biliyordur Fatih Terim konusunda benim art niyetli olmadığımı, onu motivasyon olarak kullanmak istediler ki farklı bir yerde kullanıldı."

Sergen Yalçın itirafı

"Sergen hoca, futbolculuk döneminde de çok sevdiğim bir Beşiktaşlı idi. Tabii ki birçok isim konuşuldu ama hepimiz sayın Sergen Yalçın'la ilgili hemfikir olarak yola çıktık. Yönetim kurulu olarak ortak akılla hareket ettik. Yıllar evvel de Sergen hocamıza kapımızı açmamız gerekirdi. Geç oldu ama temiz oldu."

"Panemi döneminde seyircisiz, parasız olarak mücadele etmek kolay değildir. O yüzden bu kupaların önemi büyüktür. Takdir edilmesi gerekir. Tüm camiaya aittir. Her beşiktaşlıya şampiyon sensin demeliyiz."

"2 kupa için yola çıktık"

"Yola çıkarken iki kupa varsa onun için yola çıktık. Biri olursa diğeri olmasın diye düşünmedik. Hoca da çok istekli ve hırslıydı."

"En mutsuz olduğum maç Karagümrük maçı. En mutlu olduğum maç ise 10 kişi ile 4-3 kazandığımız Fenerbahçe maçıydı.

"Puanlar almalıyız, bunun bilincindeyiz"

"Ülkemizin puan konusunda zor bir durumda olduğunu biliyoruz. Son birkaç senedir Avrupa'da kazanılamayan puanlardan dolayı, Türkiye şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılması sıkıntılı bir durumda. Puanlar almalıyız, bunun bilincindeyiz."

Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı?

"Futbolcularımız bizim için çok değerli işler yaptılar. A Takımı olduğu gibi muhafaza etmek birinci hedefim. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama kendimi baskı altında hissederek. Gereksiz transfer yapmayacağım. Beşiktaş'ı zor durumda bırakacak bir transfer yapmayacağım. Ghezzal'in evrakları motorla TFF'ye son saniyede yetiştirildi. Önümüze son saniyede o geldi ve o oldu. Bu çerçevede baktığımız zaman, onu hatırlayalım. Bunlar olmazsa, başkaları olacaktır. Yeter ki doğru isimleri doğru fiyatlarla tespit edebilelim."

Transfer açıklaması

"Geçen seneyi 3. tamamladık. Biz güzel işler yaptık. Abdullah hocayla da yaptık, Sergen hocayla da. Her şeyin arkasında aile olabilmek yatıyor, bunu yapamazsanız boşuna uğraşmayın. Hocanın dinlenmesi gerekiyordu, haklı olarak şu an dinleniyor. Ondan sonra da transfer konusunu konuşuruz. Bir saniyelik iş değil o. 'Giderken size rapor verdi mi?' değil, bu günlerce konuştuğumuz bir konu."

"Biz önce kadromuzu kuralım, sonra bakacağız. Önce alalım, varsa imkanımız satıp, Beşiktaş'a gelir sağlayalım. Planımız bu. Ersin'e var, Rıdvan'a var, Larin'e var... Futbolculara talep var. Çocuklar önce bize lazım, biz önce işimizi görelim, sonra değerlendiririz. Plan ve projelerimizde yıldız futbolcu almak yok. "

"Her şeyi yapacağız. Bizim bir planımız var. Sözleşmeler, transferler. Planları uygulamaya başladık bile. Transfer konusu ise şöyle; 'Önce kadroyu kuracağız. Ondan sonra imkanımız varsa satıp, gelir sağlamak."

"Caner de gitti, Gökhan da gitti, bize hizmet ettikleri dönemler oldu, minnettarız. Bugün yoklar, yerine başkaları oynadı. Mühim olan kulüplerimizdir, futbolcular gelecekler ve gidecekler."

Küme düşme olayına nasıl bakıyor?

"Küme düşmenin kaldırılmasının zorluğunu gördük. Takdir çoğunluğundur ama bu sene de alınacak karar neyse o olacak. En sağlıklısı 18 ya da 20 takımda kalmak."

Aboubakar olayı

"Aboubakar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizimle çok iyi bir sözleşmesi vardı. Görüşmelerimiz devam ediyor. 29 maçta kalmasının nedeni sakatlığından kaynaklanıyor. Kimse bana başka bir şey demesin."