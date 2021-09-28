Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile Hollanda'da karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi hem Ajax maçı hem de takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin TRT Spor'a yaptığı o açıklamalar:

Beşiktaş taraftarının olduğu her yer keyifli ve heyecan verici oluyor. Beşiktaş taraftarı her zaman takımını destekler. Onlara teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Bütün takımlar çok güçlü. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Belki de yaşanan sakatlıklar, genç arkadaşlarımızın fırsat bulmasına vesile olacak.

Genelde futbolcuların yanına gidip kısa sohbetler yapıyorum. Sergen hocayla hiç teknik-taktik konuşmam. Espri yaparız, birbirimizin moralini düzeltiriz. Abi-kardeş ilişkimiz var.

Ajax karşısında özellikle sakatsız, kazasız, belasız bir maç bitirmeyi temenni ediyorum. Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Diğerlerine benzemiyor. Tüm takımlar çok güçlü.

Sakatlıklarımızın yarıdan fazlası darbelerden kaynaklanıyor. İnsan nasıl, bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir bunu anlayamıyorum.

Bu kadar sık maç oynamak kolay değil. Zor maçlar bunlar. Hafta sonu kendi sahamızda oynayacağız. Sakatlıkların, tek başına zeminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Öyle olsa zaten maçı başka yerde oynatmayı tercih ederim.

Çimlerin kökleri, hava çok sıcak olduğu için tam derine inmiyor. Haftalardır ufak ufak bu bölgeleri tamir ediyoruz. 1-2 hafta içerisinde bitecek. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Milli aradan sonra %99.9 zemin mükemmel olacak. Şu anda sakatlıklar zeminden değil.

Ersin ve Rıdvan ile birlikte altyapıdan gelenler, Türkçe konuşabildiği için iletişimi rahat kurduğum kardeşlerim. Her şerde bir hayır vardır. Sakatlıklar ile çıkıyoruz ama bu sakatlıklardan altın 2-3 çocuk daha çıkacak.

Federasyon her sene karar değiştiriyor. Yabancı kuralını gelecek sene değiştirebilirler. Bu kararlar verdikleri gibi devam edecekse ona göre planlama yapalım.

İki sene önce Ajax ile altyapı modeli için görüşmüştük ama pandemi araya girdi. Kaynak olmayınca hangi bütçeyi altyapıya harcayacağız diye düşündük. Mehmet Ekşi göreve geldi ama yeterli yatırımı yapamadık. Pandemi sonrası çalışmaları devreye sokacağız.

Serdar Saatçı, Altay maçında basit ve temiz bir futbol oynadı. Ben bugün Ajax maçında da ondan iyi bir oyun bekliyorum.

Troll hesaplar var. Bir tane eski başkan adayımız, bizi eleştiriyor. Faizi daha yüksek fiyattan yaptınız diyor. Adam öyle bir yazmış ki ekonomi profesörü gibi. Atıyorlar, tutuyorlar. Yeterince işimiz ağır. Bu tip şeyler canımızı sıkıyor.

Gelir gider arası dengeli bir takım kurmak istedim. 40M€'nun tamamını ben harcamadım. Bir kısmını Beşiktaşlılar keyif alsın diye harcadım. Belki 10M€ harcadım. Bu da bir başkanlık kararıdır.

Milli arada kendi hakemlerimizi ve diğer maçların hakemlerini de izleyerek yorum yapacağım. Peşini bırakmaya niyetim yok. VAR odasında oturup görmemek ayrı bir şey. Kamera önünde 3 kere izleyip temiz diyorsan adama hesabını sorarlar. Susuyorsak bir sebebimiz var