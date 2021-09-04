Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşma yaptı. Çebi, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını gerekirse Beşiktaş için hapis bile yatacağını söyledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum, koymaya da devam edeceğim. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarına en geç 2 gün içinde cevap veriyorum çünkü bu benim vazifem. Beni ister sevsinler, ister sevmesinler. Bize gelen hacizlerin en acı olanları kadın voleybol takımımıza gelen hacizlerdir. Hiçbir voleybolcunun hak etmediği kontratlar yapılmış.

Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım. Tüzük yeni baştan yapacak. Bir kere yapalım, temiz yapalım istiyoruz.

Biz 2 yıldır eski yönetim hakkında konuşmuyoruz. Yine birileri çıktı konuşuyor. Neden çıktılar bilmiyorum. Beşiktaşlılar bu şampiyonluğu hak etti, rabbim nasip etti, biz de bu yola vesile olduk.

Geçenlerde TFF'nin seminerinde Ulienberg adlı bir danışman Sergen Hocamızın el kol hareketlerini göstermiş onu göstererek yorum yapıyor. Git bakalım Almanya'da yaptırıyorlar mı sana bunu. Amaç belli burada, hakemleri baskı altına almaya çalışmak ama yemezler bunu. Devam ederlerse bu işlere ikinci cevabımız bu kadar yumuşak olmaz. MHK'yi göreve çağırıyorum. Beşiktaş'ın hocasını gündeme getirerek eleştiri yapamazsın. Art niyet arıyorum. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar.

Bütçemiz 65 milyon avro, limitimiz 30 milyon avro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon avro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon avro maaş alırken sana birisi 400 bin avro veriyor. Önce bir utan.

Kulüpte maaşlar düzenli ödenmeye başlamış, birileri diyor ki siz ne yaptınız nasıl becerdiniz bu paralar ödenir olur diye birileri akılları sıra dalga geçiyorlar. 110 Milyon TL cebimden koydum, 650 Milyon TL de ailemin geleceğini ortaya koydum! Bunların hepsini Beşiktaş için yaptım. Kimse sizin altınızı oymadı, siz durumu gördünüz ve tüydünüz!