. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda kongre üyelerine seslendi. Çebi, kongre üyelerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlarken, seçimde aday olan Fuat Çimen'e de teşekkür etti. Çebi ayrıca tazminat ödenene Abdullah Avcı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu

Buraya çıkan Twitter çocuklarının yüzünden yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevden ayrılmak istiyor. Ben bu arkadaşlarımla yola devam edeceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Önceki dönem borçları, toplam borçta sanki biz yapmışız gibi algılatmaya çalışıyorsunuz.

Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon Euro!

Abdullah Avcı'ya 29 milyon TL ödeyecekken, o dönem diğer hocalara 31 milyon TL ödemişim. 2 milyon TL zarara sokmuşum. Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon Euro! Bunun hesabını sormanız doğru değil. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim, 'Olamazsın, enerjim bitti.' dedi. O zaman 'Seni yolcu edelim.' dedim, 'Hayır.' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım? Çok iyi bir hoca bulduk. Seneye göreceksiniz, nasıl başarılı olacak bu kulüp. Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın! Hakkımı bana iade edeceksiniz!

Beşiktaş'la sözleşme meselesi eden altyapı oyuncusu annesinin evine gider

Altapıdan oyuncular geliyor. 2 yıldır ekiyoruz, 2 yıldır biçiyoruz. Hepiniz biliyorsunuz, isim isim verip de çocuklar arasında hüsumet yaratmayacağım. Harika bir altyapımız var. Sözleşmeler neden imzalanmıyor deniyor bazı oyuncular için. Beşiktaş'la sözleşme meselesi eden altyapı oyuncusu annesinin evine gider. Beşiktaş formasını tercih etmeyen adamı bu kulüpte tutmam.

Önder Hoca bize 'Başkanım ölmek üzereyim, iyi hissetmiyorum.' dedi

200 milyonluk vergi borçlarını, 16 milyon TL'ye indirdik. Ankara'ya git-gel, yalvardık, yakardık... Allah yapanlardan da razı olsun. Diğerlerine de yapıldı ama bizi hakikaten sevdiler ve gereğini de yaptılar. Önder Hoca bize 'Başkanım ölmek üzereyim, iyi hissetmiyorum.' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim? Gidince yerine hoca mı getirmeyecektim? Beşiktaşlılara güvenin arkadaşlar, burada kötü adam yok.

Seçildiğimizde kasada 100 TL bile yoktu

Fuat bey sağ olun, var olun. Şeref verdiniz. Sizi kıskanan eski muhalefet var burada, onlara takılmayın. Bu arkadaşlarımızın bizden sonra seçilmeleri halde ben de onların yanlarında olacağım. Güveniyorsanız onlara oy verin, ben de yanlarında olacağım. Seçildiğimizde kasada 100 TL bile yoktu. Fuat Bey kazanırsanız kasada 100 milyon TL var. Güle güle kullanın. Ama kazanamazsanız da token'dan getireceğiniz 135 milyon dolar'ı getirin... Söz mü?

Avrupa, Beşiktaşlıdır

Token işini Beşiktaş taraftarlarına zarar vermeyecek bir düzende yapmak istiyorum. Biz aç kalırız ama taraftarı zarar ettirmem. Yapacağız, merak etmeyin. Beşiktaş çok büyüktür, İstanbul'dan bile büyüktür. Anadolu, Beşiktaşlı doludur. Yunanistan'da bile Beşiktaşlı vardır. Avrupa, Beşiktaşlıdır.

Bir Allah’ın kulu da gelsin bunu benden alsın!

4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? İki kimliğim var; Trabzon doğumluyum ve Beşiktaş Kongre Üyesiyim. Bunlar benimle mezara gidecek. Bir Allah’ın kulu da gelsin bunu benden alsın!

Ben kaybedersem Fuat Beyin arkasındayım

Fuat Çimen Bey aday olarak bize şeref verdiniz sizlere teşekkür ederim. Siz doğru yoldasınız. Bakın Fuat Çimen yapamaz diye oy vermemezlik yapmayın verin oyunuzu ben kaybedersem onun arkasındayım Fuat Beyin. O Beşiktaş’a sahip çıkıp aday oldu. Çok teşekkürler size.

Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum

Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var. Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım.

3.5 milyon euro maaş, 6.5 milyon euro bonservisle gelen arkadaşa, 400 bin euro'ya git dedik gitmedi. Bunlarla mücadele ettik biz. Sırtımızda çok kötü futbolcu mirası bırakıldı. Ancak bu sene kendimize ait bir takım yapabileceğiz.