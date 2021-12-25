Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2019 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Ahmet Nur Çebi, "Mali ve İdari Genel Kurulları, pandemiden dolayı istediğimiz zamanda yapamadık. Mayıs ayında 3 kupayı kaldırdıktan sonra popülist olarak bir genel kurul yapabilirdim ama derdim o değildi. Mayıs ayında 3 kupa kaldırmış olan kulübün taraftarlarının bunun tadını çıkarmasını arzu ettim. Bizi eleştirenler var Twitter'da. Evlerinde sıcacık otururken, ben iki kovid, bir tane de kol kırığı geçirdim. Helal olsun. Eleştirin ama insaf biraz! Sosyal medyada abuk subuk eleştiriler yapanları esefle kınıyorum" dedi.

Çebi ayrıca, "Bizden önceki yönetim ve başkanın, mayıs ayında 'Paralar nerede?' denirken aday olduğunu biliyorsunuz. Bunlar, 'Paralar nerede?' dendi diye ekim ayında gittiler. 2 ayda ne değişti gittiniz? Sürekli hodri meydan, altımızı oyuyorlar diyorlar. Kim oyuyor kardeşim? Çıkın burada 'Benim altımı bu oydu' deyin. Ben kimsenin altını oymadım. 'Paralar nerede?' diye bağırtan ben değilim. Kendi elinde kameralar vardı, bağıranlar gözüküyordu, onları çağırır sorarsınız. Paralar nerede diye taraftarı ben bağırtmadım" dedi.

Çebi, "Eylül sonu UEFA'dan temiz kağıdı alıp, Avrupa kupalarına katılabilmek için borçlarınızı ödeyeceksiniz ve Avrupa mücadelenizi vereceksiniz. Onlar giderken, UEFA'ya dilekçe verdiler, 'Eylül ödemelerini yapmayacağız, ekimde seçim var.' En çok içerlediğim yer burası. Önümüze büyük bir enkaz bırakıldı dedim. Kulübün CEO'su ayrılmış. Ne zaman ayrıldın? 2 gün önce. Bizi neden beklemedin? Kapıdan içeri giriyorum elektrikler yanmıyor. 3 tane sekreter kapıda, 2'si gitmek istiyoruz diyorlar. Gidin diyorum, tazminatı verin diyorlar. Garibanların tazminatını vermemişler, kalantorların 500 bin lira hesaplarına para yatırıp gitmişler. İşte bu sebeple şikayetçiyim. Bu rapor, bizim boynumuzun borcuydu. İbra edilmemek, kol kırılır yen içinde kalır diye bir şey yok! İbra edilmemek de insanlar için önemli olmalı. Başınız dik geleceksiniz, kulübe hizmet edeceksiniz. İbra edilmeyi talep edeceksiniz, kendiliğinden olmayacak. Hazırlanan raporla ilgili kimseyle bir garezim yok. Ben de o dönemde varmışım, ben o dönemde olmadığımı söylemedim ki. Belki içinde benimle ilgili de bir şeyler vardır. Neyse cezası, bedeli ödeyeceğim!" ifadelerini kullandı.