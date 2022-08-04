İtalya'nın Torino ekibinin serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı genç yıldız Emirhan İlkhan için Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu. Çebi "Zorla güzellik olmaz. Yalvaracak, sert tavır koyacak halimiz yok" ifadesini kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden satırbaşları...

"Zorla güzellik olmaz. Kalmak istemedi Emirhan. Yalvaracak, sert tavır koyacak halimiz yok. Aynı ücreti verelim dedik. Yok orda oynamak istiyorum dedi. Menajeri ile muhatap etmek istiyor."

"MENAJERİ BEDELSİZ ÇIKIŞ MADDESİ İSTEDİ"

"Emirhan İle yapılan sözleşme kendisine yıllık 5 milyondan anlaşma yaptık. Menajeri bedelsiz çıkış maddesi istedi. Biz 4.5 milyon Euro maddesini koydurttuk. 600 dakika oynayan oyuncuyu yurt dışından aynı paraya getirsem beni tefe koyarlar. 20 senede Atınç ve Necip dışında kimse yok. "

"ELEŞTİRİLER ART NİYETLİ"

"Son bir yılda birçok oyuncu çıkardık. Şunda payımız var. Eleştiriler art niyetli. Emirhan’ı kazandıran Önder Karaveli hocamız. Ne hocamız ne bizler Emirhan’ın ailesi ile görüşemedik."

"HOCA TAKVİYE İSTİYOR"

"Kanat, orta saha ve savunma. Bunlara bakıyoruz. Kendi içimizden, yurt içi ve dışından bakıyoruz."

"HAKEM KONUSUNDA TEPKİMİZ SERT OLACAK"

"Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Her hakem konusunda uyardık. Umarım ikazlarımızı dikkate alırlar. Aksi taktirde ikazlarımız tepkiye döner."

"ISMAEL'İN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

"İsmael'i beğeniyorum, takdir ediyorum. Başarılı olacağına inanıyorum. Diğer takımların aksine sakince hocamızın sonuçlara göre eleştirilmesi bir strateji. Hocanın sistemini tartışmak sadece hazırlık maçları sonuçlarına göre yargılamak haksızlık. Hocanın üstünden yapılan oyunlar farklı söylemler, bize zarar verme amaçlı."

"ERSİN'İN TALİPLERİ VAR"

"Ersin ile ilgili talepler var. Durumu netleşince diğer kaleciler ile ilgili durumlar netleşir."

"Serdar Saatçi disiplin sorunu yaşadı. Gitmek istiyor. Gitme, kal mı diyeceğiz?"

"Her genç oyuncumuzda bir Avrupa’ya gitme hayali var. Hayır dediğim ağlayacak gibi başını eğip çıkıyor."

"NKOUDOU VE BOYD GİDEBİLİRLER"

"Nkoudou ve Boyd gidebilirler. Orta saha en kritik bölge. Mutlaka o açığı kapatmak zorundayız.

"HAKEMLERLE İLGİLİ TEPKİMİZİ SOKAKLARDA VERMEDİK"

"Hakemlerle ilgili tepkimizi geçer yol TFF nezdinde verdik. Başkaları gibi sokaklarda değil. Yabancı hakem gelmeli. Rekabet olur kim iyi ise o görev yapar."

"8+3 KURALI ZARAR VERİYOR"

"8+3 şu hali ile zarar veriyor. Altyapı tüm kulüplerin işbirliği ile olur."

"Şampiyonluk sonrası şanssızlık ve sakatlıkların getirdiği enerji kaybı oldu."

"FİKRET ORMAN'LA ŞAHSİ BİR DURUMUM YOK"

"Fikret Orman hakkındaki tribün söylemleri ve camiadaki tepki sonrası 3 ay geçince istifa etti. Bu konuda araştırma yapılması istendi. Benim dönemime gelmesi tesadüf. Adalı gelseydi o da yapacaktı. Benim de içinde olduğum dönemi inceletmemem olmazdı. Bu raporu çıkardık. Aksi taktirde ben de yalgılanırdım. Rapor sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler dosyanın hukuki mercilere taşınması aksi takdirde suç olacağı söylendi.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİMİZ TAM"

Bu doğrultuda davalar açılmaya başlandı. Daha da açılacak. Yoksa benim özel alacak ve şahsi bir durumum Orman ile yok. Tren yola çıkmıştır. Benim şahsi konum değildir. Ne Çebi, ne Orman şahsı konusu değil. Kulübün konusudur. Amacımız birilerini kötülemek değil. Her şey ortaya çıkar zaten. Türk adaletine güvenimiz tam. Sonuç ne çıkarsa çıksın odur. Ben ne yargıcım ne savcı. Adalet raporlar doğrultusunda gereken kararı verir."

"WEGHORST, MULEKA, GEDSON YILDIZ TRANSFERİ"

"Weghorst - Muleka, Gedson benim için yıldız transferi"

"Yemekhanede Pjanic, Alex değil, Ersin ve Rıdvan gibi gençlerin masasına oturdum hep."

"Bolu’daki otel projesi tam bir facia. Büyük zarar verecek kontrat, kurtulmaya çalışıyoruz."

"BANDIRMA BAŞKANI ÇOK AYIP ETMİŞ"

"Bandırma Başkanı Beşiktaş Kongre Üyesi imiş. Beşiktaş duruşunu eleştiriyor önce kendine baksın ne kadar Beşiktaşlı. Çok ayıp etmiş. Nkoudou giderse Keny'yi almak istiyoruz, gitmez ise ya da daha iyi teklif alırsanız serbestsiniz dedik."

"TEFECİLERİN KAPISINA GİTMEDİM"

"Çek senet kırdırmadım. Tefecilerin kapısına gitmedim."

"4 milyon alan oyunculara 1 veren yok. Ne düşünürsünüz böyle durumda. 29 oyuncu İle 4-5 yıllık sözleşme yapılmaz. Cevabını bulamadım. Bulan varsa bana bildirsin."

Orhan Yıldırım