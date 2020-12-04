Beşiktaş'a geldiği ilk dönem ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden alkış alan Adem Ljajic, şimdilerde tükenmişlik sendromu yaşıyor. Sezon başından bu yana 6 maçta sadece 203 dakika forma giyen, gol ve asist katkısı veremeyen Boşnak oyuncu için artık tehlike çanları çalıyor.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ!

Geçtiğimiz hafta ağrıları olduğu için iki antrenmana çıkmayan ve ardından iki gün çalışıp yeniden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcunun gidişatından Sergen Yalçın dışında yönetim de memnun değil. Yöneticiler, "10 numaramız var, yaratıcı futbolcumuz var ama biz de hocamız gibi bakıyoruz kendisini göremiyoruz" diyorlar.

'BANA 3 KEZ SÖZ VERDİ!'

Başkan Ahmet Nur Çebi, Ljajic için, "Onunla 3 kere konuştum. İlkinde 'Kovid süreci beni hırpaladı' dedi. İkincide 'Şans bulamıyorum, bulursam mucizeler yaratacağım' dedi. Üçüncüde 'Söz veriyorum düzeleceğim' dedi. Onu kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı. (Sabah)