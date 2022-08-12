Beşiktaş , transfer döneminde yerli rotasyonunu mutlaka güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda radara giren isimler; Alanyaspor ’dan Tayfur Bingöl ve Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin olmuştu. Her iki futbolcu için de kulüpleriyle bonservis görüşmeleri devam ederken, taraflar bir türlü ortak noktada buluşamadı. Süreci hızlandırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, bizzat devreye girme kararı aldı. Beşiktaş’ın patronu, önce Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirecek.

İstanbul’da görüşecekler

Şu ana kadar 29 yaşındaki kanat oyuncusu için geri adım atmayan Alanyaspor’un, 1.5-2 milyon Euro seviyesinde bir rakam istediği konuşuluyor. Daha önce Beşiktaş’ta oynamak istediğini net şekilde açıklayan Tayfur, kulübünden kolaylık bekliyor.

Kerem Atakan Kesgin ise orta sahaya düşünülen isim. Geçtiğimiz sezon Sivasspor’da sergilediği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş forması giymek için can atıyor. Başkan Çebi’nin, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile İstanbul’da masaya oturacağı öğrenildi.

Rıdvan ve Emirhan’ın satışlarından önemli bir gelir elde eden Beşiktaş, genç oyuncu boşluğunu Sivassporlu Kerem Atakan’la doldurmak istiyor. Hem sağ hem de sol kanatta görev yapan Tayfur Bingöl, daha önce yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Beşiktaş forması giymek olduğunu söylemişti.