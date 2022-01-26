Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yalnız bırakmadı

Milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1'inci Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak. 10 günlük arayı Antalya'da kamp yapmak için değerlendirecek takımlardan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.30'da Antalya'ya geldi. Kafilede kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi: Onlar genç ve heyecanlı, onları görmeye geldim

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini anlatan başkan Çebi, "Pandemiden dolayı oyunlar peş peşe oynanıyor. Bu arayı iyi değerlendirip eksiklerimiz var ise onları kapatacak çalışmalar yapacağız. Böyle bir araya ihtiyaç vardı, iyi değerlendirip bundan sonrasında katkısını görmek istiyoruz. Kampa gençler de katılıyor. Onlar genç ve heyecanlı, onları görmeye geldim. Gençlerimizi de kampa dahil ederek, süreçlerini hızlandırmak istedik" dedi.







