Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Spor yasası çok katkı sağlayacak

Beşiktaş Kulübünün organize ettiği geleneksel iftar yemeğinde spor, iş, sanat, ekonomi ve siyaset dünyası bir araya geldi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen iftar yemeğine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Eski Başkanı Adil Gevrek, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun yanı sıra bazı Beşiktaşlı taraftar derneği üyeleri katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Çebi, "Ramazan önemli bir aydır. İslam alemi için, bizler için kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir. Senede bir aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini anlayabileceğimiz bir aydır. İftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları unutturacak bir aydır" diye konuştu.

"Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur"

Türk futbolunun zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Başkan Çebi, "Bu sürecin çok kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyorum. Çünkü özellikle sporda futbol çok önemli. Bu süreç yaşanırken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur. Umuyorum maçların adaletli yönetildiği, vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız. Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve 2,5 sene önce geldiklerini belirten Çebi, "Geldiğimizde bir önceki dönemin sıkıntılarını teslim alıyoruz. Her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Umarız bir sonrakine devrederken ferah bir şekilde bunu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun kabul edilmesiyle ilgili olarak ise Çebi, "Bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da genel anlamıyla Türk futboluna çok katkısı olacak yasa olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı aksaklıkların da kısa süre içinde düzeltileceğini ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

DHA



