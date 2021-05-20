Porto’da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden transferine şüpheyle bakılan Vincent Aboubakar, bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans ortaya koydu. Kamerunlu golcü, 2020-2021 sezonundaki lig maçlarını 15 golle tamamladı. Aboubakar, sakatlığı nedeniyle sezonun son 11 maçında sadece 45 dakika süre almasına rağmen takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkati çekti. Siyah Beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan Aboubakar'ın durumu ile ilgili Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuştu.

Beşiktaş'ı riske atamayacağını vurgulayan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

'Hem onu kazandık hem de Beşiktaş kazandı'

"Aboubakar, çok naif ve kibar bir çocuk. Mevcut sakatlığında herhangi bir şey olduğunda, Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması konusunda bir uzlaşı var, sağ olsun Aboubakar da bunu kabul etti. O da Beşiktaş'ı istedi. Uçakta sohbet ettik, bana 'Üstümde hakkınız var, sayenizde futbola döndüm, futbol hayatımı geri kazandım' dedi. Hem onu kazandık hem de Beşiktaş kazandı.''









'Beşiktaş'ı riske atamam'

''Sadece kafamda netleşen şu: Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceğinden daha fazlasını kimseye veremem. Futbolculara parayı ödemeyince zaten oynamıyorlar ve sonra parasını faiziyle alıyorlar. En az Aboubakar kadar bir forvet lazım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Forvet konusuna farklı bakacağız."







