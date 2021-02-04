Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor (CANLI)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olacağı futbol kamuoyunda yüksek sesle konuşuluyor. A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi'nin bu konu hakkında soru işaretlerini de gidermesi bekleniyor.

**SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR**

'Yaz transfer dönemini başarılı geçirdik'

Yaz transfer döneminde planlamayı iyi yaptıklarını belirten Çebi, ara transfer döneminin riskli bir süreç olduğunu vurguladı, "Yaz transfer dönemini başarılı geçirdik, giden oyuncularımızın yerlerini doldurduk. Ara transfer dönemi ise her zaman risklidir, çok sağlıklı bir dönem değildir. Birçok futbolcu getirmek istersiniz ama getirdikleriniz de birçok takımda yer bulamayan isimler olur. 3-4 ay için şansınız yanınızda değilse, 2-3 yıllık problemli transferler yaparsınız." ifadelerini kullandı.

'Bizim için o da bir transfer sayılır'

Larin'in kendileri için yeni transfer olduğunu vurgulayan Çebi, "Larin başarılı bir süreç geçiriyor, bizim için o da bir transfer sayılır. Hatta Ljajic de öyle. Hocamız onu kazandırmaya çalışıyor." dedi ve ekledi:

'Cenk Tosun kafamdan hiç çıkmadı'

"Cenk Tosun'u yazın transfer etmek istiyorduk ama olmamıştı. Türkiye'den rekor bir bedelle Premier Lig'e giden bir isim. Yazın almak istedik, olmadı. Ancak kafamdan hiç çıkmadı. Mandzukic gibi isimler yazıldı ama ben popülist yaklaşmamayı prensip edindim. Mühim olan, Beşiktaş'ın zarar görmeyeceği transferleri maddi ve fiziksel olarak yapmak."

'Abdullah Avcı, Beşiktaş'a zarar vermez'

"Abdullah Avcı ile asla 3 yıllık kontrat düşünmezdim. Onlar gidebiliyor ama kulüp eli, kolu bağlı, bunları seyrediyor. Abdullah Avcı, hocamızdır. Türk futboluna hizmet eden ve edecek bir simadır. Sayın Abdullah hocaya, yapmış olduğu kontratın içindeki farkı ödeyeceğimiz yazıyor. Bunlar hukuksal konulardır ama duygusal konulardır da. Onunla inanıyorum ki bir noktaya geleceğiz. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'a zarar vereceğini hiç düşünmüyorum.''

'Dorukhan'ın önünde kontrat var, istiyorsa imza atar'

"Biz Dorukhan'la anlaştık ama menajerleri araya girerek, onun yurt dışında oynama hayalini öne çıkardılar. Dorukhan'ın önünde kontrat var, istiyorsa imza atar, istemiyorsa atmaz. Beşiktaş'ın zararına olacak hiçbir şeyi yapmayız, kontratı önünde. İstiyorsa imza atsın. Bilinen ve tanınan bir futbolcu. Beşiktaş'ta devam etmesini istiyorum. Şartlarımızı kabul etmezse, yollarımız kesişmez. Ya bu ayın sonuna kadar kontrat işi bitireceğiz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam edecek.''

'Fenerbahçe, bizle görüşmedi'

''Dorukhan, Fenerbahçe'ye giderse bizi rahatsız eder ama çıkarıp 1 kuruş fazla vermem. Fenerbahçe, bizle görüşmedi. Dorukhan ve menajeri de yurt dışı olursa gitmek istediklerini söylediler. Hak verdim, bekledim ama bu ay sonuna kadar süre verdim. Olmazsa başka yere gider."

'Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar diyorlar'

"Hakemlerin yaptıkları iş çok önemli ve değerli. Burada mümkün olduğu kadar adaletli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar diyorlar."

'Ali Şafak Öztürk muhatabım değil!'

"Ali Şafak Öztürk muhatabım değil, çünkü Antalyaspor ile ilişkisi yok. Antalyaspor taraftarı değil. Hangi takımı desteklediği ve hangi takımın kongre üyesi olduğu ortada. Başka kulübün bayiliğini yapmasın. Ya Antalyaspor'a dönsün ya da hangi kulübe aitse gidip taraftarlık yapsın. Camiamızın adını ağzını almamasını telkin olarak kendisine söyleyebilirim."