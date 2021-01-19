Beşiktaş, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 , dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’deki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını, yarın (20 Ocak) saat 16.00’da basına kapalı yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

BAŞKAN İDMANDA

Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda ikinci kez koronavirüse yakalanan ve tedavi sonrasında virüsü atlatan başkan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Karagümrük maçı hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takip etti.