Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Fuat Çimen, ''Adaylık için gerekli olan 250 imzayı hemen hemen topladık. 250 imza sorunu yaşamıyoruz. Divan Kurulu başkanlığını tenzi ediyorum. Topladığımız imzaların kabulü için türlü zorluklar çıkardılar. Sekreterler değişti, fotokopi makineleri bozuldu denildi. Divan başkanlığının elini kolunu bağladılar. Biz başımıza gelecekleri bildiğimiz için İstanbul'da 9 olmak üzere, değişik şehirlerde noterlerle anlaştık. Paralarını ödedik. Üyelerimiz kolayca imzalarını bu noterliklerde verdi. Biz tuzağa düşmedik. 11 Nisan'ı bekleseydik, aday olamayacaktık. Beşiktaş 'ta demokrasiyi istemeyenler var. Beşiktaş'ta, farklı ses olmasın diyenler var. Hep aynı kişiler. Biz buna Matruşka yönetimleri diyoruz. 22 yıldır hep aynı. Hep aynı yönetimler. Bir önceki yönetimi eleştirip, sonra gelip aynı yönetim anlayışını uygulayan yönetimlerle karşı karşıyayız. İşte böyle oldukları için hesap soramıyorlar. Geçmişi örtbas ediyorlar. Beşiktaş kongresi bu kısırdöngüye 29 Mayıs'ta dur diyecek. Matruşka yönetimleri bunlar. Bundan sonra Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek'' dedi.

BEŞİKTAŞ'I BEŞİKTAŞLILAR YÖNETSİN

Çimen, ''Ahmet Nur Çebi'nin bizi engellemek gibi bir çabanın içinde olduğunu düşünmüyorum. Kendisine büyük saygım var. Ama ben kimlerin bunu yaptığını biliyorum. Bunlar yönetim içinde. Bence bu yöneticiler Ahmet Nur Çebi'ye de hata yaptırırlar. Biz bir proje ekibiyiz. Bizim çıkış mottomuz; Beşiktaş yönetilemiyor şeklinde... Dünyadaki başarılı örneklere bakıp, model oluşturduk. Dortmund 600 bin kişi, bizde ise sadece şampiyonluk kutlamalarında 1 milyon kişi oluyor. Beşiktaş, 15 milyon taraftarı olan bir kulüp. Biz bu potansiyeli katılımcı yönetim anlayışıyla başarıya dönüştüreceğiz'' şeklinde konuştu.