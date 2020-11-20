Beşiktaş - Başakşehir saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir’i konuk edecek. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gençlerbirliği - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Polomat, Berat, Piris, Ayite, Candeias, Furman, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Samatta

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak. Ersin’in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta savunma sıkıntılı

Beşiktaş’ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu. Maç saatine kadar kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Başakşehir'de 4 eksik var!

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.