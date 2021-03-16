Beşiktaş, Başakşehir maçlarını 3-2'ye sabitledi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında Başakşehir'e karşı uzatmada 3-2 galip geldi ve finale kaldı. Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda zorlandığı rakibine karşı bu sezon oynadığı 3 resmi maçı da 3-2 galip bitirdi ve ilginç bir istatistiğe imza attı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final aşamasında Başakşehir'e karşı uzatmada 3-2 galip geldi ve finale kaldı. Beşiktaş geçtiğimiz yıllarda zorlandığı rakibine karşı bu sezon oynadığı 3 resmi maçı da 3-2 galip bitirdi ve ilginç bir istatistiğe imza attı
Beşiktaş böylece Başakşehir'e karşı ilk kez aynı sezonda oynadığı tüm maçları galip tamamlamış oldu
Süper Lig
Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Atiba, Larin, Aboubakar - Gulbrandsen (2) )
Başakşehir 2-3 Beşiktaş (Deniz Türüç, Demba Ba - Larin, Welinton, Josef)
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Aboubakar, Vida, Larin - Deniz Türüç, Giuliano)