Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıkları tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında lider Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

12 Nisan 2019, Cuma 20:31
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Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıkları tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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