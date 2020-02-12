Beşiktaş, Başakşehir maçına zafer parolasıyla hazırlanıyor

Süper Lig’in 22. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta mücadelenin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından idmana dar alanda oyunla devam etti.

Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı. Oyuncularını dev mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Sergen Yalçın, ligdeki kazanma serilerini 3’e çıkarmayı amaçlıyor.

Vazgeçilmez Atiba!

Kara Kartal’ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, çift kale maç antrenmanında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen kendisini zinde tutup ilk 11’in değişilmez ismi olmayı başardı. Atiba’nın, Başakşehir karşılaşmasında yine orta sahada Mohamed Elneny’le birlikte görev yapacağı öğrenildi.