Beşiktaş – Başakşehir maçı öncesi güvenlik önlemleri…

Süper Lig’de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında bugün oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.00’de Vodafone Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde 16.30’dan itibaren stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akışı sağlanamayacak. Akım, Asker Ocağı Caddesi’ne verilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden yol kapatılarak Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiğine kapatılacak.