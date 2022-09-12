Beşiktaş , Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım da namağlup durumda. Siyah Beyazlılar, 6 maçta 5 galibiyet aldı ve 13 puanla 2. sırada. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Valerien Ismael'li Kartal, evinde kazanıp haftayı lider kapatmak istiyor. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 10 puanla 4. basamakta. Turuncu Lacivertliler, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp galibiyet serisini 3 maça taşımayı ve rakibiyle puanları eşitlemeyi hedefliyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N’Koudou Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

Redmond'a 11 yolu açık

Bu sezon Premier Lig’de Southampton’da sadece ilk hafta Tottenham’a karşı son anlarda oyuna giren Redmond, buna karşın idmanlarını eksiksiz yaptı. Oyuncunun raporlarını gelmeden önce inceleyen Ismael’in yıldız ismi, bu akşam ilk 11’de görevlendirme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta 5 eksik

Beşiktaş’ta kart cezalısı Josef de Souza, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson’ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri... Başakşehir’de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Başakşehir, kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-Lacivertli ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

Tayfur Bingöl ikinci yarıda...

Beşiktaş’ta forma giyebilmek için büyük fedakarlıklar yapıp transfer döneminin son gününe kadar Alanyaspor ’a baskı yapan Tayfur Bingöl, sonunda istediğini almıştı. Beşiktaş’a kiralık olarak katılan 29 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Valerien Ismael’eden forma bekliyor. Fransız hoca, Tayfur’u Başakşehir maçının ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.