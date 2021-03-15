Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak. Beşiktaş'ta sakalıkları devam eden Gökhan Töre ve Cenk Tosun'un yanı sıra büyükannesi vefat eden Mensah sahada olamayacak. Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Beşiktaş ise Konyaspor'u penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Siyah Beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2’lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek. A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak yarı finalin canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Souza, Necip, Dorukhan, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Giuliano, Deniz, Crivelli

Sergen Yalçın geri dönüyor

Başakşehir’le cuma günü Süper Lig’de Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta sarı kart cezalısı olması sebebiyle karşılaşmayı kulübeden değil locadan takip etmek zorunda kalan Sergen Yalçın, yerine geri dönüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu akşam Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada kulübede olacak. Geçen hafta takımın yönetimini yardımcısı Murat Şahin’e emanet eden başarılı hoca, ligde olduğu gibi kupada da Aykut Kocaman’ın takımını devirip takımını finale taşımayı hedefliyor.

Ghezzal, asistleriyle ön plana çıktı

Süper Lig’de 62 golle ligin en golcü takımı olan Beşiktaş’ta Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takıma bu sezon önemli katkı veren futbolculardan biri oldu. Son sezonlarda beklentilerin altında kalan Ghezzal, Beşiktaş’taki performansıyla dikkati çekiyor. Sezon başında Leicester City’den alınan başarılı kanat oyuncusu, parlak günlerine dönüşün sinyallerini verdi. Beşiktaş’taki ilk golünü Gençlerbirliği’ne atan Ghezzal, asistleriyle ön plana çıktı. 20 lig maçında 12 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, takımın yakaladığı çıkışa önemli katkı yaptı.

Patlama zamanı

Başakşehir'in Fransız golcüsü Crivelli performans olarak geçen sezonun gerisinde kaldı. 2019- 2020 sezonunda 30 maçta 10 gol atarak şampiyonlukta büyük katkı sağlayan 26 yaşındaki yıldız bu yıl 26 karşılaşmada foırma giydi, 2 kez fileleri havalandırdı. Crivelli, Beşiktaş karşısında patlama yapıp sezonun geri kalanında Turuncu- Lacivertliler'e skor olarak daha fazla katkı yapmayı planlıyor.

Beşiktaş 10 yıldır hem finali hem kupayı göremedi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nı son olarak 11 Mayıs 2011’de oynanan final maçıyla kazandı. 2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir’e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012’de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı. Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014’ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019’da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.