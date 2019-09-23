Beşiktaş - Başakşehir maçı ne olur? İşte o yorum

Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı yayın bilgileri kadar merak edilen bir detayı daha var. O da maçın sonucu. İddaa oyuncuların kuponlarını yapmadan önce 'Beşiktaş Başakşehir maçı ne olur' şeklinde aramalar yapıyor. Fanatik iddaa ve Misli.com yazarı Caner İşbeğendiren, sonucunun kestirilmesi hayli zor olan Beşiktaş - Başakşehir maçını yorumladı. İşte Caner İşbeğendiren'in yorumu

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR KG VAR 1.50

"Her iki temsilcimiz de hafta arasında Avrupa’dan istediği sonuçları elde edemedi. Ve ortak bir özellik olarak her ikisinin de savunmasında problemler olduğunu söylememiz mümkün. Siyah Beyazlılar iç saha faktörüyle ne kadar ön planda olsa da, ekiplerin karşılıklı fileleri havalandıracağı tempolu bir 90 dakika olacağını düşünüyorum."

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