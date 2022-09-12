Beşiktaş - Başakşehir maçı iddaa oranları

Son 4 maçta bol gollü ve keyifli maçlar izleten Beşiktaş , geçen hafta Ankara'da Ankaragücü'nü 74. dakikada Kevin N'Koudou'nun penaltıdan attığı golle 3-2 yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekipte maç sonu çıkan olaylar nedeniyle ceza alan Josef de Souza ve sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ile Dele Alli forma giyemeyecek. ÜSYE teşhisi konulan Welinton'un oynaması şüpheli. Orta alandaki eksikler sonrası ibre yeniden Berkay Vardar'a dönmüş durumda... 2003'lü genç oyuncu, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'le birlikte orta alandaki üçlüyü oluşturacak. Hücumun bir kanadında Jackson Muleka'yı, diğerinde N'Koudou'yu görmeye devam edeceğiz. Rachid Ghezzal'in durumu maç saati netleşecek. Yeni transfer Nathan Redmond ilk kez maç kadrosunda olacak. Diğer yeni transferler Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'un da Redmond gibi mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Başakşehir, geçtiğimiz hafta arası da İskoçya'da Hearts karşısında 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Moraller yerinde... İlk 11'de görmeye alıştığımız Volkan Babacan, Lucas Lima ve Junior Caiçara yedek bekledi; Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Mounir Chouiar, Patryk Szysz ve Youssouf Ndayishimiye sonradan oyuna dahil oldu. TD Emre Belözoğlu rotasyonu şu ana kadar iyi ayarlamış gözüküyor. Stoperde Ahmed Touba, orta alanda Lucas Biglia, hücum merkezinde Stefano Okaka ilk 11'e yakın isimler... Bertrand Traore'nin gelişi, Serdar Gürler'in varlığı, Philippe Keny'nin Avrupa listesi dışında olup lig için zinde kalması; Belözoğlu için hücum oyuncularını seçerken "tatlı bir sıkıntı" yaratacak gibi duruyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 8 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (4B 2M)

- İki takım arasında Beşiktaş ev sahipliğinde oynanan son 10 lig maçında Başakşehir galibiyeti yok! (7B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %36'lık kesim saha ve seyirci avantajı bulunan Beşiktaş'ın 3 puana ulaşan taraf olacağını düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

Beşiktaş'ın özellikle bu sezon maçlara yoğun bir şekilde başladığını biliyoruz. İç sahada bu yoğunluk bir kat daha fazla oluyor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında yarım saatte 2-0'ı buldular... Başakşehir ise Konyaspor'la birlikte ligin gol yemeyen 2 takımından biri. Beşiktaş'a kıyasla Emre Belözoğlu takımını daha kontrollü oynatıyor. Ama Hearts deplasmanı gözden kaçmasın, çizgiden top çıkarıp sonrasında 1-0 yaptılar. Kontrollü oynarken de pozisyon verebiliyorlar ve Beşiktaş'ın iç sahada iştahı açık başlayacağını düşünürsek, iki takım ilk yarıdan goller bulabilir. Oranı nefis.