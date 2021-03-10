Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçından sonra yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın (11 Mart) saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.