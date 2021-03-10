Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçından sonra yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın (11 Mart) saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.