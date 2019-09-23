Lige kötü başlayan iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadelede tarafları zorlu bir sınav bekliyor. Hafta içi oynadıkları Avrupa Ligi maçından iki takım da mağlup olarak ayrıldı. Beşiktaş’ta Vida ve Elneny ligde oynadıkları son Gaziantep mücadelesinde kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Victor Ruiz’in 1 ay oynayamayacağı açıklanırken, Roco’nun sakatlığı sürüyor. Önemli silahları Burak Yılmaz ise bu mücadelenin kadrosuna alındı. Başakşehir de ligde rakibi gibi 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Roma ile oynadıkları mücadeleden 4-0’lık skorla ağır yaralı döndüler. Turuncu lacivertlilerde Elia’nın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 16 maçın sadece 3’ünü kazanabildi.

• Beşiktaş'ın Başakşehir'e ligde attığı son 11 golün 9’u maçların ikinci yarılarında geldi.

• Başakşehir bu sezon dört haftada hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

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ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’da bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin birçoğu Beşiktaş galibiyetinden yana. İkinci öne çıkan bahis ise iki takımın da gol bulacağı yönünde (KG VAR)

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunlarında ise “ Sıradaki gol” ve “Ev sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst seçenekleri yer alıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Haftanın merakla beklenen maçlarından biri. İki takım da Avrupa kupalarından yorgun döndü. Yine de Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajıyla maçı kazanacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmada 2-3 gol olur ihtimaline de kuponlarınızda yer verebilirsiniz.



