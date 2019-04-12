Konya, Göztepe ve Rize galibiyetleriyle ayağa kalkan ve gerçekçi hedefi olan Şampiyonlar Ligi için kenetlenen Beşiktaş, en kritik sınavı yarın verecek.

Lider Başakşehir’i Vodafone Park’ta konuk edecek Kartal, kazanması durumunda Galatasaray ile farkı maç fazlasıyla 2’ye indirecek. Üstelik Cim Bom da pazar günü 19 senedir kazanamadığı Kadıköy’de Fenerbahçe derbisini oynuyor.

Oyuncularıyla sürekli toplantılar yapan ve konsantrasyonu üst düzeyde tutan teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11 konusunda da büyük oranda kararını verdi.

Üç isme önlem

Tecrübeli hoca, geçen hafta ligin flaş takımı Rize karşısında 7-2’lik müthiş bir galibiyet alan kadroyu bozmayacak.

Orta sahayı Medel-Atiba-Dorukhan’la güçlü tutacak olan Güneş, rakibin yıldız isimleri Robinho, Visca ve İrfan Can’ı da bu üçlüyle durduracak.

Şenol hoca hücumda ise geçen hafta 2 gol, 3 asistle şov yapan Ljajic ve formda forveti Burak Yılmaz’a yine çok güveniyor.

Rize karşısında futbol resitali sunan, 2 gol 3 asistlik müthiş bir performans gösteren Ljajic, Başakşehir maçında da Kartal’ın en kilit ismi olacak.

Orhan Yıldırım