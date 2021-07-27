Yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren son şampiyon Beşiktaş , ilk hazırlık maçını Başakşehir ile oynayacak. Siyah Beyazlı ekip, ilk maçını galibiyetle noktalamak istiyor. 3 gün önce Trabzonspor 'la 0-0 berabere kalan Başakşehir ise Beşiktaş'ı mağlup edip moral depolamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferler; Mehmet Topal, Salih Uçan ve Kenan Karaman'ın da Beşiktaş formasını ilk kez Başakşehir karşısında giymesi bekleniyor.

Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki oynanacak Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı

24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya’da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah beyazlılar, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Beşiktaş tempo artırdı

Kartal, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah idmanıyla devam etti. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Te sisleri’nde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açmagerme çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 çalışması ile istasyonlardan oluşan parkurda kondisyon koşuları ile süren antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.