Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Cenk Tosun'un yanı sıra, babaannesi vefat eden Bernard Mensah bu maçta forma giyemeyecekler. Medipol Başakşehir'de ise Nacer Chadli, Bolingoli Mbombo, Junior Fernandes, Caiçara, Skrtel, Mahmut Tekdemir ve Fredrik Gulbrandsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. İki takım arasında son olarak cuma günü oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Maç başladı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir'in ilk 11'i:

Mert Günok, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba.



