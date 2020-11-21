Beşiktaş - Başakşehir (CANLI)

Beşiktaş , Süper Lig’in 9. haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. İki takımda kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIMI

Maçta ilk düdük çaldı.

11. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka alana giden topa boş pozisyonda olan Dorukhan Toköz vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

Dakika 18'de Başakşehir tehlikeli geldi. Bolingoli verkaçla ceza sahasında çizgiye indi ve dışarıda Visca'ya çıkardı. Visca şutunu attı, Utku topu kornere çeldi.

Maçın 36. dakikasında Rıdvan Yılmaz, orta alanda savunmanın arkasına topu gönderdi. Ceza sahasının solunda Dorukhan yükselen topu kafayla içeri gönderdi. Boş pozisyonda olan Larin net fırsatı değerlendiremedi ve auta attı. Pozisyon sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

Dakika 42'de yaşanan bir pozisyona Sergen Yalçın tepki gösterdi ve hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

43'te Rachid Ghezzal yaklaşık 25 metreden frikiği kullandı, top yandan auta çıktı.

İLK GOL 44'TE GELDİ

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Ghezzal sağ kanattan korneri kullandı. Arka direkte bulunan Atiba Hutchinson boş kaleye topu gönderdi ve Beşiktaş, Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

ART ARDA GELEN GOLLER

45+1'de Beşiktaş kontratağa kalktı. Mensah, bindirme yapan Atiba'ya pasını attı. Atiba topla birlikte ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kanadalı futbolcu daha müsait pozisyonda olan Larin'e pasını attı. Larin müsait pozisyonda golü atarak durumu 2-0'a getirdi.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi: 2-0.

Beşiktaş - Başakşehir 11'ler

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba.

Ersin Destanoğlu cezalı

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyamayacak. Ersin’in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim edecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Beşiktaş’ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta savunma sıkıntılı

Beşiktaş’ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu. Maç saatine kadar kadar karantina süreci bitecek futbolculardan bazılarının görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Başakşehir'de 4 eksik var!

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.