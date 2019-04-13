Beşiktaş-Başakşehir (Canlı)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için hayati önem taşıyan maçta Beşiktaş, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kartal, 11 puan gerisinde olduğu rakibi yenerek, son haftalara dair umutlarını korumak isterken, Başakşehir, zorlu deplasmanda kazanıp, yarın oynanacak derbiyi rahat izlemenin peşinde...

Maçtan dakikalar...

Karşılaşma başladı.

7. dakikada maçtaki ilk tehlikeyi Beşiktaş yarattı. Gökhan Gönül, sağ kanattan Başakşehir ceza sahasına sert bir top gönderdi. Altıpas üzerinde oluşan karambolde Burak Yılmaz topa hamle yaptı ancak Başakşehir savunmacıları topu son anda kornere gönderdi.

8. dakikada bu kez Başakşehir tehlikeli geldi. İrfan Can Kahveci, sağ kanatta bulunan arkadaşı Visca'ya topu gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu ceza sahası içinde sağ çaprazdan şutunu çekti ancak savunmadan seken top kornere gitti.

19. dakikada Caner Erkin, Emre Belözoğlu'na yaptığı sert hareket sonrası Cüneyt Çakır'dan maçtaki ilk sarı kartı gördü.

Karius'tan üst üste kurtarışlar

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Medipol Başakşehir maçtaki en net pozisyonu buldu. Sağ kanattan kullanılan taç atışında Robinho ceza sahasında Mirin'le 1'e 1 kaldı. Brezilyalı yıldız güzel bir hareketle rakibinden kurtuldu ve koşu yapan Visca'ya topu çıkardı. Visca müsait durumda şutunu attı ancak Karius kalesini gole kapadı. Pozisyonun devamında kullanılan kornerde Attamah bomboş pozisyonda kafayı vurdu ancak Karius bir kez daha gole engel oldu.

24. dakikada Başakşehir bir net pozisyon daha buldu. Ceza sahası içinde Eljero Elia'nın şutu savunmadan sekip kaleye doğru yöneldi ancak Karius kalesinde adeta devleşerek bu pozisyonu da çıkarmayı başardı.

Robinho takımını öne geçirdi!

GOL! 35. dakikada Medipol Başakşehir üst üste pozisyonların ardından aradığı golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, ceza sahasına koşu yapan Robinho'ya müthiş bir pas attı, Brezilyalı yıldız bomboş pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

38'de Eljero Elia, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası maçtaki ikinci sarı kartı gördü.

Atiba devre bitmeden dengeyi getirdi!

Beşiktaş, 42'nci dakikada beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan kullanılan kornerde Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu, Mert'ten seken topu Atiba filelerle buluşturdu: 1-1.

45+1'de Beşiktaş öne geçmek adına çok iyi bir fırsat yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Dorukhan, sağ ayağıyla sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

45+2'de Burak Yılmaz, hakem Cüneyt Çakır'a itirazından dolayı sarı kart gören oyuncular arasına girdi.

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Beşiktaş-Başakşehir 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Lens, Dorukhan, Ljajic, Burak Yılmaz

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Robinho