Beşiktaş - Başakşehir beIN SPORTS (CANLI İZLE)

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi kritik zamanlar geçiren Abdullah Avcı ve ekibi için büyük önem taşıyor. Şampiyonluk yarışı verdiği sezonun ardından yeni bir teknik direktör ve yenilenmiş bir kadro ile Süper Lig macerasına başlayan Başakşehir'de de durumlar çok parlak değil. Her iki ekip de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilmiş durumda. Bu şartlarda oynanacak kritik mücadelenin yayın bilgileri de merak ediliyor. Beşiktaş - Başakşehir maçının canlı yayın bilgisi ve 'canlı izle' linkinin detaylarına, her iki ekibin muhtemel 11'leri, istatistikleri ve diğer detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 1'den canlı olararak ekranlara gelecek. Beşiktaş - Başakşehir maçını digiturkplay aboneleri, aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilecek.

Vodafone Park'taki kritik karşılaşma öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Buruk, "Abdullah Avcı çok değerli bir futbol adamı, çok başarılı yıllar geçirdi. Bu ülkenin ihtiyacı olan futbol adamlarından biri. Çok başarılı bulduğum bir insan. Burada kazanan, 7 puana ulaşıp diğer takımları yakalıyor. Kimsenin kimseyi rahat yenemediği bir lig görüyoruz, ligin sonuna kadar da böyle devam edecek. İki takımın da kaybedeceği bir şey yok, biz kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Beşiktaş - Başakşehir 11'leri

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Beşiktaş - Başakşehir istatistikleri

• Beşiktaş'ın Başakşehir'e ligde attığı son 11 golün 9’u maçların ikinci yarılarında geldi.

• Başakşehir bu sezon dört haftada hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

• Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 16 maçın sadece 3’ünü kazanabildi.

• Misli.com’da bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin birçoğu Beşiktaş galibiyetinden yana. İkinci öne çıkan bahis ise iki takımın da gol bulacağı yönünde (KG VAR)

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunlarında ise “ Sıradaki gol” ve “Ev sahibi / Deplasman Gol Alt/Üst seçenekleri yer alıyor.