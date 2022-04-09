Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçından öne çıkanlar notlar

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor ’u konuk etti. Vodafone Park’ta saat 20.30’de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Samet Çiçek üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçın 11’inde değişiklik yapmadan Alanyaspor maçında takımını sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Ismael, savunma 3’lüsünü Welinton, Vida ve Montero’dan oluşturdu. Orta dörtlüde Rosier, Can Bozdoğan, Josef ve Rıdvan’ı görevlendiren Ismael, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Alex Teixeira’yı sahaya sürdü. Ismael’in gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

ISMAEL’İN İLK İÇ SAHA MAÇI

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ilk kez bir iç saha maçında takımının başında yer aldı. Beşiktaş’ta göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Trabzonspor deplasmanında çıkan Fransız teknik adam, Alanyaspor maçıyla iç sahada ilk kez bir karşılaşmada görev yaptı. Ismael, daha önce stadyumda taraftara açık olarak yapılan antrenmanda taraftarla buluşmuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan önce Fransız teknik adam lehine uzun süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER DOLU

Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Hafta ortasında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarları karşılaşmaya davet etmişti. Taraftar gruplarının yaptığı programlarla birlikte, karşılaşma öncesinde satışa çıkartılan biletlerin büyük çoğunluğu tükendi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına büyük destek gösterdi ve sevgi gösterilerinde bulundu.

EMRE ÖNCELER UNUTULMADI

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Beşiktaşlı boksör Emre Önceler unutulmadı. Beşiktaşlı sporcu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Önceler için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

FARIOLI'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francisco Farioli, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Emre Akbaba’nın yerine Umut Güneş’i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.

Akdeniz ekibinin Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: “Marafona - Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias.”



