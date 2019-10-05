Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

05 Ekim 2019, Cumartesi 20:31
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavi edilen Gökhan Gönül katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın (6 Ekim) saat 16.30’da Alanyaspor ile Vodafone Park'ta Süper Lig maçı oynayacak.

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