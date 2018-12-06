Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

06 Aralık 2018, Perşembe 13:11
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı. Taktik programın ardından çift kale maç oynayan oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla bitirdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

AA

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